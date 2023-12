Daimler Truck Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Die Daimler Truck-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 31,28 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 34 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,7 Prozent und einer "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (30,56 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,26 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Daimler Truck liegt bei 17,52, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt mit 13,73 im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Daimler Truck ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Allerdings haben in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gestanden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Aus den sozialen Medien ergaben sich 1 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Daimler Truck-Aktie aus verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.