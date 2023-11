Daimler Truck-Aktie: Auf dem Weg zum Jahrestief

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Mit einem Minus von über 3% hält die Daimler Truck-Aktie (WKN: DTR0CK) am Dienstagmorgen die rote Laterne unter den DAX-Mitgliedern in der Hand. Damit setzt der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller seinen Abwärtstrend der letzten Wochen fort. Sind die Quartalszahlen von Daimler Truck so schwach ausgefallen?