Daimler Truck-Aktie: Auf dem Weg in eine saubere Umwelt!

Die deutsche Autoindustrie musste sich lange anhören, hinter dem E-Auto-Trend hinterher zu hängen. Doch wenn es losgeht, dann geht's los. Mit dem Lkw-Bauer Daimler Truck kommt nun einiges in Fahrt. Beispielsweise fährt mit dem eEconic bald der zweite elektrische Lastkraftwagen in Serie auf den Straßen. Der erste Kunde ist allerdings in nicht in Deutschland, sondern in Dänemark zu finden und… Hier weiterlesen