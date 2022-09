Daimler Truck-Aktie: Alles gut – keine Panik!?

In Zeiten der Krisen macht Daimler Truck jetzt Hoffnung: Wie Konzernchef Martin Daum am Montag im Rahmen der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation betonte, sei die Nachfrage nach LKWs ungebrochen hoch. Kunden rennen bei Daimler Truck offenbar die Türen ein „In dem Moment, in dem wir Orderbücher aufmachen, füllt es sich sofort“, so Daum gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Dennoch wies der Manager… Hier weiterlesen