Daikokutenbussan Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass Daikokutenbussan überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 23,72, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Das Wertpapier wird damit auch für den RSI25 mit "Gut" eingestuft.

Die Daikokutenbussan ist auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 5806,53 JPY, während der Kurs der Aktie bei 6840 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,8 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6368,2 JPY zeigt eine Abweichung von +7,41 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Daikokutenbussan ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Zuletzt gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Daikokutenbussan.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Daikokutenbussan festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch konnten signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden. Insgesamt erhält Daikokutenbussan für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.