Daikokutenbussan Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "TORONTO-DOMINION":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Daikokutenbussan als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7, der die letzten sieben Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 16,22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 26,26 und führt zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daikokutenbussan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6341,83 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs von 9050 JPY eine Abweichung von +42,7 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 7563 JPY über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +19,66 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Daikokutenbussan geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Daikokutenbussan. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie war in etwa genauso häufig im Fokus der Anleger wie normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Daikokutenbussan somit bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.