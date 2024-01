Daikokutenbussan Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Daikokutenbussan-Aktie hat der RSI einen Wert von 61 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 31,15 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In Bezug auf Daikokutenbussan gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Daikokutenbussan-Aktie sowohl auf der Basis des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung in den letzten Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Daikokutenbussan-Aktie auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet.