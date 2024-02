Daikokutenbussan Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung der Anleger für Daikokutenbussan war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab einen Tag mit positiven Diskussionen, aber keine negativen. An den meisten Tagen waren die Anleger jedoch neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Daikokutenbussan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6394,23 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 8610 JPY deutlich darüber lag (+34,65 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 7718 JPY über dem letzten Schlusskurs (+11,56 Prozent), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Daikokutenbussan basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Daikokutenbussan gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt "Neutral" ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Daikokutenbussan beträgt 43,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbilds wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.