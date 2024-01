Daikokutenbussan Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für Daikokutenbussan zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 13,46 an, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 17 ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI mit "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, basierend auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Daikokutenbussan in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 5912,93 JPY für Daikokutenbussan, während der aktuelle Kurs bei 7530 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" auf Basis der Distanz zum GD200 von +27,35 Prozent. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +15,2 Prozent eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.