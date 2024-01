Daikoku Denki Aktie: Das war ja klar …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral, mit gelegentlichen roten Anzeigen im Stimmungsbarometer und insgesamt zwei neutralen Tagen. Es gab verstärkte negative Diskussionen über das Unternehmen Daikoku Denki, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass Daikoku Denki momentan überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,71 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine ähnliche Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.