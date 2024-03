Daikoku Denki Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Daikoku Denki-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 4046,48 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4090 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +1,08 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 3804,2 JPY, ergibt sich eine Abweichung von +7,51 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation bezüglich Daikoku Denki haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Daikoku Denki zeigt einen Wert von 41,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 37,53 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Nur an einem Tag war die Stimmung neutral eingestellt. Auch die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Daikoku Denki unterhalten, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine positive Entwicklung für die Daikoku Denki-Aktie.