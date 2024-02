Daikoku Denki Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte sich an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Daikoku Denki. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment als "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Daikoku Denki derzeit bei 3976,7 JPY. Der Aktienkurs selbst lag bei 4010 JPY, was einem Abstand von +0,84 Prozent entspricht und die Einstufung "Neutral" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie ein Niveau von 3578,3 JPY erreicht, was einer Differenz von +12,06 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes kann Daikoku Denki auch über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für Daikoku Denki in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für Daikoku Denki liegt derzeit bei 38, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".