Daikoku Denki Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Stimmung unter den Anlegern für Daikoku Denki ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Daikoku Denki-Aktie bei 3938,54 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3655 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 3472,6 JPY, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Basierend auf diesen Indikatoren erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Daikoku Denki.