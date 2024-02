Daiko Tsusan Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse von Daiko Tsusan-Aktien zeigt gemischte Trends. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1168,2 JPY, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 1190,78 JPY liegt. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie ein "Gut"-Rating für den längerfristigen Durchschnitt und ein "Neutral"-Rating für den kurzfristigen Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festgestellt wurde. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Unternehmen weder viel noch wenig Beachtung erfährt.

Insgesamt erhält die Daiko Tsusan-Aktie gemäß der technischen Analyse ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren, während das Anleger-Sentiment, der RSI und das Sentiment und Buzz zu einer gemischten Bewertung führen.

