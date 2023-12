Daiko Tsusan Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Daiko Tsusan liegt bei 83,33, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Daiko Tsusan bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 1164,02 JPY für den Schlusskurs der Daiko Tsusan-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1150 JPY (einem Unterschied von -1,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für den 50-Tages-Durchschnitt (1147,92 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,18 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Daiko Tsusan-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich die Daiko Tsusan-Aktie auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Daiko Tsusan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf die Daiko Tsusan-Aktie betrachtet und gemessen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Daiko Tsusan daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.