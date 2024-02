Daiko Tsusan Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Daiko Tsusan-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergab einen Schlusskurs von 1168,2 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1233 JPY lag, was einem Unterschied von +5,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1190,78 JPY wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,55 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Daiko Tsusan-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Eine Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Daiko Tsusan, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den sozialen Medien wurde in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen zu Daiko Tsusan aufgegriffen, was die Aktie positiv bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Daiko Tsusan in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Schließlich wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Daiko Tsusan überverkauft ist, weshalb das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen deutet weder auf überkauft noch -verkauft hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Daiko Tsusan-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.