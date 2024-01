Daiko Denshi Tsushin Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Daiko Denshi Tsushin zeigen eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz weist eine durchschnittliche Aktivität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Daiko Denshi Tsushin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Daiko Denshi Tsushin aktuell bei 13,3 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Daiko Denshi Tsushin verläuft bei 646,87 JPY, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs liegt bei +59,38 Prozent, was ein weiteres "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 zeigt ebenfalls ein positives Signal mit einer Differenz von +18,83 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.