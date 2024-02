Daiko Denshi Tsushin Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Daiko Denshi Tsushin wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 31,67 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 57,14. Insgesamt erhält Daiko Denshi Tsushin daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 720,05 JPY, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein neutraler Wert und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Daiko Denshi Tsushin in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Daiko Denshi Tsushin in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird Daiko Denshi Tsushin daher auf verschiedenen Analyseebenen mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.