Daikin Kogyo Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Daikin Industries betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 94,07 Punkten, was bedeutet, dass Daikin Industries derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 46,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Daikin Industries derzeit eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daikin Industries mit einem Wert von 25,52 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer Abweichung von 21 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Daikin Industries eine Performance von 1,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 26,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -24,65 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Daikin Industries um 20,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.