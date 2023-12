Daikin IndustriesADR Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Daikin Industries hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industriesektor eine Rendite von 1,5 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauprodukte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 26,7 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Daikin Industries mit 25,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Daikin Industries sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Daikin Industries in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daikin Industries liegt bei 25, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bauprodukte-Branche (KGV von 22,79) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Daikin Industries derzeit auf 24130,55 JPY beziffert, während der Kurs der Aktie selbst bei 22240 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,83 Prozent zum GD200 und einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 22451 JPY, was zu einem Abstand von -0,94 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Daikin Industries daher mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Daikin IndustriesADR-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Daikin IndustriesADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Daikin IndustriesADR-Analyse.

Daikin IndustriesADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...