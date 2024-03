Daiki Aluminium Industry Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Daiki Aluminium Industry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1301,35 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1251 JPY weicht somit um -3,87 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1222,62 JPY nahe dem letzten Schlusskurs (+2,32 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Daiki Aluminium Industry-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. Bei Daiki Aluminium Industry wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Daiki Aluminium Industry. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Daiki Aluminium Industry daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Daiki Aluminium Industry zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 16,88, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.