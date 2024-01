Daiki Aluminium Industry Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung und der Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Daiki Aluminium Industry auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Daiki Aluminium Industry weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern geben wir der Aktie von Daiki Aluminium Industry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Daiki Aluminium Industry waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Daiki Aluminium Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Daiki Aluminium Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1344,19 JPY. Der letzte Schlusskurs (1221 JPY) weicht somit -9,16 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1194,58 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,21 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Daiki Aluminium Industry ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Daiki Aluminium Industry-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Wir bewerten Daiki Aluminium Industry anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,84 Punkten, was bedeutet, dass die Daiki Aluminium Industry-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Daiki Aluminium Industry weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Damit erhält Daiki Aluminium Industry eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.