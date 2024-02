Daiki Aluminium Industry Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Daiki Aluminium Industry-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1317,55 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1231 JPY liegt, was einer Abweichung von -6,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Kurs von 1202,14 JPY, was einer Abweichung von nur +2,4 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Auch der Relative Strength Index (RSI) liefert interessante Informationen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Vergleicht man dies mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,67), so ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Daiki Aluminium Industry-Aktie also auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Daiki Aluminium Industry-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht ein "Neutral"-Rating erhält.