Daiki Aluminium Industry Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung der Anleger: Daiki Aluminium Industry erhält "Neutral" Einstufung Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Kommentare und Bewertungen zu Daiki Aluminium Industry in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen rund um Daiki Aluminium Industry diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Relative Strength Index (RSI) zeigt überkaufte Aktie Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Daiki Aluminium Industry-Aktie beträgt aktuell 79, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist. Daher wird hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Zusammenfassend liefert die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Daiki Aluminium Industry.

Technische Analyse: Kurzfristig "Neutral", langfristig "Schlecht" Der Kurs der Daiki Aluminium Industry liegt derzeit -3,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 -14,35 Prozent, was eine langfristige Einschätzung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht sowohl für kurze als auch lange Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Langfristig "Neutral" Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Daiki Aluminium Industry, weshalb diese langfristig als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis der Stimmung als "Neutral" führt.