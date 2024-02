Daiken Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Daiken-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 797,87 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 809 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,39 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (808,52 JPY) weicht mit +0,06 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab. Somit erhält die Daiken-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Auch die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral eingestuft. Die überwiegend neutralen Themen, die von den privaten Nutzern diskutiert wurden, führten zu einer insgesamt neutralen Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls an, dass die Daiken-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (68,97 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (62,67 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Daiken-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung sowie dem Relative Strength Index.