Daiken Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Daiken wurden in den letzten Monaten hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Daiken diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Auf Basis des Anleger-Sentiments erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Daiken-Aktie bei 787,38 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 815 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,51 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei +2,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Befund.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt einen Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (54,97) zeigt jedoch, dass Daiken hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Daiken.