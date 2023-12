Daiippon Toryo Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Interesses von Anlegern an bestimmten Aktien. Bei Dai Nippon Toryo wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen gab es neutrale Diskussionen über Dai Nippon Toryo, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die die Anleger interessierten. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Dai Nippon Toryo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 918,13 JPY lag und der letzte Schlusskurs bei 982 JPY lag, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 951,04 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Dai Nippon Toryo liegt der RSI7 bei 30,43 Punkten und der RSI25 bei 46,41 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Dai Nippon Toryo-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.