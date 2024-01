Daiippon Toryo Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Dai Nippon Toryo liegt der RSI bei 7,87, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 24,55, was für den Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Dai Nippon Toryo in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral für Dai Nippon Toryo. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt ebenfalls die Einschätzung "Neutral" für die Aktie, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Dai Nippon Toryo-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt positiv entwickelt hat. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält Dai Nippon Toryo auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren ein insgesamt positives Rating und wird daher mit "Gut" bewertet.