Daiippon PrintingADR Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung und der Buzz: Anhand unserer Analyse können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Dai Nippon Printing jedoch deutlich eingetrübt. Deshalb bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Dai Nippon Printing. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Fundamentalanalyse: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,12 ist die Aktie von Dai Nippon Printing auf Basis der aktuell gehandelten Notierungen um 78 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (36,22). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".

Relativer Stärkeindex: Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Dai Nippon Printing liegt bei 44,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Dai Nippon Printing liegt bei 4213 JPY und ist damit um +2,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,12 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.