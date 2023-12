Daiippon PrintingADR Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dai Nippon Printing bei 8. Das bedeutet, dass die Börse 8,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Dai Nippon Printing zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 84 Prozent. In der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 51. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bei einer längeren Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Dai Nippon Printing "Neutral" sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Dai Nippon Printing als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 72,84, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 47,1, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Dai Nippon Printing eine Performance von 55,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 12,39 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +43,44 Prozent im Branchenvergleich für Dai Nippon Printing. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 22,16 Prozent, somit lag Dai Nippon Printing 33,67 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.