Daiippon PrintingADR Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Im Vergleich zur Industriebranche hat Dai Nippon Printing eine beeindruckende Jahresperformance von 55,83 Prozent erzielt, was 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite von Dai Nippon Printing in den letzten 12 Monaten mit 41,3 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare zu Dai Nippon Printing auf sozialen Plattformen größtenteils positiv. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Dai Nippon Printing bei 3956,82 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4236 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,06 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 4065,5 JPY, was einen Abstand von +4,19 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Gesamtnote von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der aktuell bei 26,35 liegt und somit als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Gut".