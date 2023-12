Daiippon PrintingADR Aktie: Am Scheideweg

Die Dai Nippon Printing Aktie wird derzeit in der technischen Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 76,87, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Dai Nippon Printing in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +43,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche und von 33,81 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Belangen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dai Nippon Printing aktuell 8,14, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als unterbewertet kennzeichnet. Daher erhält die Dai Nippon Printing in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 1, was eine negative Differenz von -0,93 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.