Daiichinkyo Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Daiichi Sankyo":

Die technische Analyse der Daiichi Sankyo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4110,99 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3872 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,81 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3849,7 JPY, was einen Abstand von +0,58 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Daiichi Sankyo-Aktie größtenteils negativ, wobei positive Themen an fünf Tagen und negative Themen an sechs Tagen dominierten. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten positiver Themen verschoben. Aufgrund statistischer Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, da es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Daiichi Sankyo-Aktie liegt bei 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und liegt ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite im Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite der Daiichi Sankyo-Aktie im letzten Jahr um 7,94 Prozent darunter. Im Bereich der Arzneimittelbranche liegt sie um 1,06 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.