Daiichinkyo Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Daiichi Sankyo heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,21 Punkten, was darauf hinweist, dass Daiichi Sankyo weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,07, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Daiichi Sankyo hindeutet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Daiichi Sankyo im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,93 Prozent erzielt und liegt damit 8,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -7,06 Prozent, wobei Daiichi Sankyo aktuell 1,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Daiichi Sankyo wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen und an sechs Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Daiichi Sankyo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Daiichi Sankyo-Aktie aktuell bei 4110,99 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3872 JPY deutlich darunter liegt (Abweichung von -5,81 Prozent). Somit erhält Daiichi Sankyo auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3849,7 JPY, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (Abweichung von +0,58 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Daiichi Sankyo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.