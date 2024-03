Daiichinkyo Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Daiichi Sankyo":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Daiichi Sankyo-Aktie liegt bei 74,11, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 32, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Daiichi Sankyo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -8,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,71 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 1,46 Prozent, wobei Daiichi Sankyo 10,75 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Somit führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4930 JPY lag, was einem Unterschied von +18,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 4484,66 JPY eine Abweichung von +9,93 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für Daiichi Sankyo in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".