DaiichinkyoADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Daiichi Sankyo gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Konkret wurden 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Daiichi Sankyo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,07 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Daiichi Sankyo liegt aktuell bei 4110,99 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 3872 JPY aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3849,7 JPY, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Daiichi Sankyo im letzten Jahr eine Rendite von -8,17 Prozent erzielt, was 7,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Arzneimittel" liegt die Rendite von Daiichi Sankyo ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.