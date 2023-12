Daiichi Kensetsu Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Daiichi Kensetsu betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 62,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,72, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Daiichi Kensetsu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 1528,36 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 1599 JPY liegt, wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Die gleiche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet (1622,08 JPY).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Daiichi Kensetsu. Die Aktie wird daher auch hier als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Daiichi Kensetsu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt für Daiichi Kensetsu eine Einschätzung von "Neutral" in verschiedenen Analysebereichen.