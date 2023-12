Daiichi Kensetsu Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Daiichi Kensetsu als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Daiichi Kensetsu-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,91 und ein Wert für den RSI25 von 50,58, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Auch die Anlegerstimmung, die neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch eine Rolle spielt, wird als neutral eingestuft. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Diskussionen der Nutzer in den sozialen Medien zeigten vor allem neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Daiichi Kensetsu-Aktie aktuell -0,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,29 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.