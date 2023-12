Daiichi Kensetsu Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Daiichi Kensetsu wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 2,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Daiichi Kensetsu-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,88 an, dass die Aktie überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Daiichi Kensetsu in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare ergibt eine überwiegend neutrale Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Daiichi Kensetsu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1535,79 JPY, was einer Abweichung von +9,06 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1616,2 JPY, was einer Abweichung von +3,64 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Daiichi Kensetsu führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.