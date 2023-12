Daiho Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten zwei Wochen wurde Daiho von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Daiho-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt eine Einstufung von "Gut" bei einer Ausprägung von 27,27. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Daiho-Aktie.