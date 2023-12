Daiho Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten Wochen konnte bei Daiho keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Daiho für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, und es gab auch keine Diskussionen über diese Themen in Bezug auf das Unternehmen Daiho. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Daiho auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie auf ähnlichem Niveau liegt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Daiho als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 53,57, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 einen Wert von 28,7 aufweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.