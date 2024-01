Daiho Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unser Analystenteam hat Daiho auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Daiho diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf Daiho ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält die Daiho-Aktie in diesem Punkt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,78 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist nur eine geringe Abweichung von +0,92 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass Daiho überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Basierend auf diesen Analysen erhält Daiho insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung in Bezug auf die Stimmung der Anleger und die technische Analyse.

