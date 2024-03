Daiho Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Daiho-Aktie hat in jüngster Zeit eine negative Entwicklung laut technischer Analyse gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3778,25 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3225 JPY liegt, was einer Abweichung von -14,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3568,3 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,62 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Daiho in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung bedacht. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Daiho ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Daiho-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 73,68 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Daiho.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert sind in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Diese Analysen führen in der Gesamtbetrachtung zu eher negativen Bewertungen der Daiho-Aktie aus technischer und anlegerbezogener Sicht.