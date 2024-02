Daihen Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse von Daihen-Aktien zeigt, dass das Unternehmen gute Bewertungen aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5485,08 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 6960 JPY liegt, was einer Abweichung von +26,89 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6409,6 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Daihen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Daihen-Aktien wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Daihen eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Daihen-Aktien liegt bei 31,91 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 41,67 für 25 Tage, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Aufgrund dieser Faktoren erhält Daihen insgesamt ein Rating von "Neutral".