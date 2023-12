Daihen Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Yokohama Rubber":

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Daihen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "neutral" führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen in der Finanzbranche häufig verwendeten technischen Analyseindikator. Die kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Daihen liegt derzeit bei 22,97 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 28,9, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Daihen somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 5049,38 JPY für die Daihen-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6140 JPY, was einem Unterschied von +21,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5279,3 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,3 Prozent), was eine weitere "Gut"-Bewertung für Daihen ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass Daihen eine mittlere Aktivität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Daihen in diesem Punkt die Gesamteinstufung als "Neutral".