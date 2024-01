Daihatsu Diesel Mfg. Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Daihatsu Diesel Manufacturing liegt bei 40, was einer Einstufung als „neutral“ entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist einen Wert von 34,88 auf, was ebenfalls als „neutral“ eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als „neutral“.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,61 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (6,1 JPY) liegt damit deutlich darunter (-55,18 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (5,54 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt (+10,11 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral" für die Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen über Daihatsu Diesel Manufacturing in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Wichtige Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Daihatsu Diesel Manufacturing nicht festgestellt werden. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Daihatsu Diesel Manufacturing daher eine Bewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe.