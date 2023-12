Daihatsu Diesel Mfg. Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Daihatsu Diesel Manufacturing liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über 25 Tage und zeigt einen RSI von 37 für Daihatsu Diesel Manufacturing, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Daihatsu Diesel Manufacturing ist insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen haben die Äußerungen und Meinungen keine klare Tendenz gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Daihatsu Diesel Manufacturing haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in den Diskussionen oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Daihatsu Diesel Manufacturing nun 13,52 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,95 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -55,99 Prozent liegt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 5,4 JPY, was einer positiven Abweichung von +10,19 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse.

