Daihatsu Diesel Mfg. Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) für Daihatsu Diesel Manufacturing zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI für 7 Tage liegt bei 34,15, während der RSI für 25 Tage bei 41 liegt, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Daihatsu Diesel Manufacturing bei 15,87 JPY eingestuft, was als schlecht betrachtet wird. Der Aktienkurs liegt bei 8,6 JPY, was einen Abstand von -45,81 Prozent zum GD200 darstellt. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt -82,39 Prozent, was ebenfalls als schlecht bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Diskussionen der letzten Wochen zeigen eine überwiegend positive Stimmung, die sich in einer guten Bewertung widerspiegelt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine positive Stimmung, basierend auf der Aktivität und der Anzahl der Beiträge. Allerdings wurde auch eine negative Änderung der Stimmung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von schlecht führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.