Daihatsu Diesel Mfg. Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Daihatsu Diesel Manufacturing ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,05, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,28, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammengefasst ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Daihatsu Diesel Manufacturing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Daihatsu Diesel Manufacturing verläuft aktuell bei 825,62 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1371 JPY, was einen Abstand von +66,06 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +30,4 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie ein "Gut"-Rating.