Daihatsu Diesel Mfg. Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,51 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,95 JPY liegt, was einer Abweichung von -55,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5,38 JPY, was über dem letzten Schlusskurs (+10,59 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit für die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Diskussionintensität zu Daihatsu Diesel Manufacturing wurde als mittel eingestuft, wobei die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 70 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, weshalb für diesen eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Bild für die Daihatsu Diesel Manufacturing-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie die Anlegerstimmung.